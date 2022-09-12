KYK 2. yedek sonuçları AÇIKLANDI! sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2. yedek sonuçları açıklandı mı sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 2. yedek sonuçlarına çevrildi. KYK 2. yedeklerde bir yurda yerleşmeyi bekleyenler internet arama motorlarında sonuc.gsb.gov.tr adresi ile yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...
KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bakan Kasapoğlu duyurdu!
#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.
Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak. Buna göre öğrencilerin sık sık sonuc.gsb.gov.tr adresine girerek sonuç sorgulama yapması öneriliyor.
KYK YEDEK SIRASI NEDİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki öğrenciler doğrudan kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler, farklı sebeplerle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.