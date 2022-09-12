KYK 2. yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sonuc.gsb.gov.tr: KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

KYK YEDEK SIRASI NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sürecinde öğrencilerin maddi durumu ve farklı ölçütleri göz önüne alınıyor. Yapılan değerlendirmelerin sonrasında KYK yurtları için asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

Asil sıradaki öğrenciler doğrudan kayıt yaptırma hakkı bulurken yedek bekleyenler ise sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler, farklı sebeplerle yurt başvuru işlemini tamamlamayan ya da yurttan ayrılan öğrenciler yerine yedek bekleyenler listesinden sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.