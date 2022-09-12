Arabuluculuk sınavı ön başvuruları 24 Ağustos'ta başlıyor. Binlerce aday başvuru şartlarını merak ediyor. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp(UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınıyor. Adaylar için başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59'da sona erecektir. Peki arabuluculuk sınavı başvuru şartları nedir? Arabuluculuk başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!