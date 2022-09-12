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    • Haberler
    • 12.09.2022 14:55
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    • 12.09.2022 14:55
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    12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 | 12 Eylül Pazartesi evde bakım maaşı hangi illere yattı?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere yatan evde bakım maaşı yatırılacak. Peki, bugün evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 | 12 Eylül Pazartesi evde bakım maaşı hangi illere yattı?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN LLER SORGULAMA EKRANI

    EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor

        12 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 2022 BELLİ OLDU MU?

        12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. 15 Eylül itibariyle evde bakım maaşı yatan iller belli olmaya başlayacak.
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        Haberler Haberler 12 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022 | 12 Eylül Pazartesi evde bakım maaşı hangi illere yattı?
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