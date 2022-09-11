Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yarın (12 Eylül) açıklanır mı? meb.gov.tr e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuç ekranı!





"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."

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