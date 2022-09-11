Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları yarın (12 Eylül) açıklanır mı? meb.gov.tr e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuç ekranı!

Ücretli öğretmenlik sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını tamamladılar. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik sonuçları için henüz bir açıklama yapmadı. Sonuçlar SMS ile duyurulacak. Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili şu sözlerde bulunmuştu;