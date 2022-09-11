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    • Haberler
    • 11.09.2022 13:30
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    • 11.09.2022 13:34
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    İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 11 Eylül Son dakika deprem İstanbul Sultanbeyli! KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! İstanbul yakınında deprem mi oldu?

    İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi paylaşılıyor. İşte merak edilenler!

    İstanbul’da deprem mi oldu son dakika?

    11 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılıyor. Arama motorlarında İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Kandilli ve AFAD tarafından İstanbul'da deprem olduğuna dair bilgi bulunmuyor.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    022.09.11 13:05:14 38.7022 43.4707 17.9 -.- 2.3 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
    2022.09.11 08:18:25 38.5682 31.3892 6.6 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2022.09.11 07:41:00 39.3715 26.0213 7.7 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2022.09.11 07:11:35 37.8490 26.7223 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2022.09.11 07:03:13 38.7265 43.4578 5.0 -.- 3.2 3.4 YEMLICE-(VAN) İlksel
    2022.09.11 06:52:16 39.1160 40.3990 4.5 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
    2022.09.11 05:48:46 39.8140 33.0090 5.7 -.- 2.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel


        2022.09.11 05:48:11 40.2538 31.7965 5.2 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2022.09.11 05:45:22 39.4830 26.0333 11.6 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
        2022.09.11 05:30:36 37.4253 36.9680 5.4 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2022.09.11 05:25:04 38.6945 43.4885 15.2 -.- 1.7 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
        2022.09.11 04:44:42 36.9917 27.6217 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.09.11 04:40:27 35.5493 29.3213 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.09.11 04:37:55 36.0762 27.2983 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.09.11 04:04:03 37.4467 36.9463 6.1 -.- 1.4 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2022.09.11 04:02:55 37.4238 36.9768 12.0 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2022.09.11 03:23:38 37.2337 28.0133 13.8 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
        2022.09.11 03:22:00 38.0008 27.1785 12.2 -.- 1.8 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
        2022.09.11 02:58:27 37.6790 26.7748 7.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.09.11 02:49:51 37.9755 27.1627 8.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.09.11 02:47:05 37.9798 27.1898 9.3 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.09.11 02:41:18 36.9975 34.4335 5.4 -.- 1.8 -.- CAGLARCA-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
        2022.09.11 02:37:42 38.3090 38.8653 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.09.11 02:23:29 38.2495 36.4440 5.3 -.- 1.5 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2022.09.11 01:27:57 37.8852 27.3137 5.3 -.- 0.9 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
        2022.09.11 01:17:28 41.3172 23.4973 7.6 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel


        2022.09.11 01:15:13 40.2443 25.4345 7.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.09.11 00:11:34 37.1613 35.3335 6.1 -.- 1.5 -.- KILBAS-SARICAM (ADANA) İlksel
        2022.09.10 23:14:24 35.2058 25.3030 6.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.09.10 22:42:37 40.2188 29.0432 6.4 -.- 2.3 -.- OSMANGAZI (BURSA) İlksel
        2022.09.10 22:30:16 38.2858 38.8382 6.1 -.- 2.8 2.7 GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.09.10 21:23:59 37.5637 26.8538 17.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
        2022.09.10 20:21:29 36.9668 29.3883 10.1 -.- 1.6 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
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        Haberler Haberler İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 11 Eylül Son dakika deprem İstanbul Sultanbeyli! KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! İstanbul yakınında deprem mi oldu?
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