İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 11 Eylül Son dakika deprem İstanbul Sultanbeyli! KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! İstanbul yakınında deprem mi oldu?

11 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılıyor. Arama motorlarında İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...