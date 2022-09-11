İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 11 Eylül Son dakika deprem İstanbul Sultanbeyli! KANDİLLİ AFAD son depremler listesi! İstanbul yakınında deprem mi oldu?

11 Eylül 2022 Pazar günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşılıyor. Arama motorlarında İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli AFAD son depremler listesi...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli ve AFAD tarafından İstanbul'da deprem olduğuna dair bilgi bulunmuyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
022.09.11 13:05:14 38.7022 43.4707 17.9 -.- 2.3 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2022.09.11 08:18:25 38.5682 31.3892 6.6 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.09.11 07:41:00 39.3715 26.0213 7.7 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.11 07:11:35 37.8490 26.7223 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.11 07:03:13 38.7265 43.4578 5.0 -.- 3.2 3.4 YEMLICE-(VAN) İlksel
2022.09.11 06:52:16 39.1160 40.3990 4.5 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2022.09.11 05:48:46 39.8140 33.0090 5.7 -.- 2.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel