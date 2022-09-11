Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.09.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 08:03
    ABONE OL

    Gelir Yuvam hesabı nasıl açılır? Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır?

    YUVAM hesabı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırım yapmak isteyenler YUVAM hesabı getirisi ve konu hakkında detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır?

    Merkez Bankası Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) için internet sitesi açtı. Yurtdışında yaşayanların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan 'YUVAM hesabı'nda vadelere göre ilave getiri imkânı da veriliyor. Peki, Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır? Gelir Yuvam hesabı nasıl açılır? Gelir Yuvam ne kadar kazandırır? İşte merak edilenler...

    YUVAM HESABI NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

    YUVAM, yurtdışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurtdışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak tanımlandı. Avantajları ise, "YUVAM Hesabı açtırmak tasarruflarınızı kur riskine karşı korur. Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesi vardır. Vade sonunda ana para garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar. YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman hesap açtırabilirsiniz" şeklinde sıralandı.

    Merkez Bankası YUVAM hesabı ile ilgili bir de soru-cevap bölümü hazırladı. Burada verilen bilgilere göre YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden, Merkez Bankası tarafından vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri sağlanacak.

    YUVAM HESABI NASIL HESAPLANIR?

    Bankanız tarafından size ödenir. 10.000 EURO = 100.000 TL'lik 1 yıl vadeli YUVAM hesabı açılır. İSTERSE BU PARA KARŞILIĞINDA 133.900 / 13 = 10.300 EURO alabilir EURO bazında %3 getiri elde etmiş olur.

    KAZANÇLARI NASIL VERGİLENDİRİLİYOR?

    YUVAM hesaplarından elde edilecek kazançlar için Türkiye'de vergilendirme yapılmayacak.

        HESABIMIN VADESİ DOLMADAN PARA ÇEKEBİLİR MİYİM?

        YUVAM hesabında vadeden önce hesaptan çekim yapılabilir ancak bu durumda vadeli mevduat ve kâr payı hesaplarında olduğu gibi vade sonunda elde edilecek getiriden vazgeçilmiş olunacağından Merkez Bankasınca kur farkı ve ilave getiri tutarı ödenmeyecek.

        YUVAM HESABINDAN KAÇ KEZ FAYDALANABİLİRİM?

        Üst veya alt limit olmadan istediğiniz tutarda istediğiniz kadar YUVAM hesabı açabilir, mevcut hesaplarınızı seçeceğiniz vade üzerinden yenileyebilirsiniz.

        YUVAM HESABI AÇMAK İÇİN SON TARİH VAR MIDIR?

        Hesabı açmak için zaman sınırlaması bulunmuyor. İstediğiniz zaman hesap açabilirsiniz.

        HANGİ DÖVİZ CİNSLERİ YUVAM HESABINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR?

        ABD doları, Euro, İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı cinsinden hesaplarınız YUVAM hesabına dönüştürülebilir. Diğer döviz cinslerinden tasarruflarınızın da ABD doları, Euro, İngiliz sterlini veya İsviçre frangı karşılıklarını YUVAM hesabına dönüştürebilirsiniz.

        YURTDIŞINDAN YAPILACAK PARA TRANSFERLERİNİN MASRAFININ KARŞILANMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

        Yurtdışındaki bankalar ya da para transfer şirketleri aracılığıyla döviz gönderip hesap açanlardan transfer masrafı alınmaması esastır. YUVAM hesabını açacağınız bankanız ile görüşmeniz gerekiyor.

        KİMLER YUVAM HESABI AÇTIRABİLİR?

        Yurtdışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı olanlar,

        Türkiye'deki Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurtdışı adresi de kayıtlı olanlar,

        Türk vatandaşı değil fakat yurtdışında yerleşik ve Yeni Mavi Kartı olanlar,

        Bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler,

        Ayrıca, yurtdışında yerleşik kişilerin sermayedar olduğu, yabancı bir ülkede o ülkenin kanunlarına göre kurulan ve yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketler de YUVAM hesabı açtırabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Yunanistan’ın ateş açtığı gemi!
        Haberler Haberler Gelir Yuvam hesabı nasıl açılır? Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır?
            SON DAKİKA