Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 PYBS İOKBS bursluluk paraları kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar eylül ayı içerisinde açıklanacak. Öğrenciler ve velileri bakanlıktan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.
BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.