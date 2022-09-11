12 Eylül Pazartesi otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Yarın İETT, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, toplu taşıma, İSPARK ücretsiz mi?

12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ TRAFİK İÇİN ALINAN ÖNEMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları toplantılarda aldıkları önlemleri anlattı.