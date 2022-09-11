12 Eylül 2022 Pazartesi OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK? Okulun ilk günü serbest mi, forma giyilir mi, ders işlenir mi?

OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ?

Okullar resmi olarak 12 Eylül'de başlayacağından öğretmenler ders işleyebilirler. Ancak genellikle ilk gün okula ilişkin araç gereçlerin temini, tanışma, ders programı öğrenimi ve benzeri uygulamalarla geçiyor. Öğrencilerin hazırlıklı gitmelerinde vfayda var.

OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST Mİ, FORMA GİYİLİR Mİ?

Resmi olarak 12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullarda yeni dönemin başlaması nedeniyle okula, kurumun uyguladığı üniforma ile gidilecek. Eğer okul tamamen serbest kıyafetin uygulandığı bir okul türü değilse okulun resmi kıyafetleri ile okulda olunacak. Yani okulun ilk günü sivil gidilmeyecek, daha önceden velilere ve öğrencilere bildirilen okul kıyafeti giyilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.