12 EYLÜL 2022 otobüsler ücretsiz mi sorusu gündemde yer alıyor. Anaokulu ve 1. sınıflar geçtiğimiz Pazartesi günü ders işlemeye başlamıştı. Bu hafta da kalan diğer öğrenciler için okullar açılıyor. Okulun ilk günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağıyla ilgili duyuru yapıldı. Peki 12 EYLÜL 2022 otobüsler ücretsiz mi? Pazartesi İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
12 EYLÜL 2022 OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da okulun ilk günü ulaşım ücretsiz olacak. Yapılan duyuruya göre okulların açıldığı pazartesi günü 06.00 -14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.