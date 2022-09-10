Eylül ayı Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmenlere kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından merak edilerek araştırılıyor. Öğretmenler her sene okul öncesi hazırlık ödeneği alabiliyor. Okulların açılmasına az bir süre kala gözler yeniden eğitim ödeneğine çevrildi. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar!
Kırtasiye yardımı bir diğer adıyla eğitim öğretim ödeneği her senenin başında öğretmenlere veriliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. 12 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Ancak resmi açıklama, önümüzdeki günlerde müdürlükler aracılığıyla duyurulacak.12 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.