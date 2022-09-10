En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor, son gün bugün mü?



GARANTİ BBVA



Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara 7.250 TL'ye varan nakit promosyon, emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül verilecek.



İŞ BANKASI



Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 5000 liraya varan promosyon ve emekli tanıdığını getiren İş Bankası müşterilerine, 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan verilecek. Başvurular 27 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



DENİZBANK



Emekli maaşlarını 3 yıl süre boyunca Denizbank'a taşıyan emeklilere 1750 liraya varan nakit ödeme yapılacak. 1500 lira altı maaş alanlar 1425 lira, 1500 lira ile 2000 lira arası maaş alanlara 1600 lira, 2500 lira ve üzeri maaş alanlara 1750 lira ödeme yapılacak.