Arabuluculuk sınavı ön başvuruları 24 Ağustos'ta başlıyor. Binlerce aday başvuru şartlarını merak ediyor. Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp(UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınıyor. Adaylar için başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59'da sona erecektir. Peki arabuluculuk sınavı başvuru şartları nedir? Arabuluculuk başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
ARABULUCULUK SINAVI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 04 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava girecek adaylar, 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında Adalet Bakanlığına ön başvuru yapacaklardır.
ARABULUCULUK SINAVI ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ön başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacaktır. Ön başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59'da sona erecektir.
Ön başvuruyu yapacak adaylar 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir. Ön başvuru yapmadan önce ön başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.