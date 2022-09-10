2022 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı - 99. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 99. dönem özel güvenlik sınav sonuçları hakkında araştırmalar arttı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavda ter döken binlerce aday sonuç tarihini sorguluyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 99. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi
99. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 19-21 Eylül'de itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI
ÖGG A-B SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.
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