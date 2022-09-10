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    • Haberler
    • 10.09.2022 10:54
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    • 10.09.2022 10:54
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    2022 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı - 99. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Sınava ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Gözler şimdi sınav sonuç tarihinde. Açıklama geldi. İşte detaylar!

    99. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 99. dönem özel güvenlik sınav sonuçları hakkında araştırmalar arttı. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sınavda ter döken binlerce aday sonuç tarihini sorguluyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 99. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 EGM ÖGG sınav sonuç tarihi

    99. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 19-21 Eylül'de itiraz edebilecek.

    ÖGG SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI

    ÖGG A-B SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

    Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.

    ÖGG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖGG SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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        Haberler Haberler 2022 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı - 99. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
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