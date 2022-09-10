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    • Haberler
    • 10.09.2022 10:35
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    • 10.09.2022 10:35
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    12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? Pazartesi okullar açılıyor mu? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!

    2022 – 2023 eğitim öğretim döneminde birçok sınıf eğitime başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!

    takvim.com.tr
    Pazartesi okullar açılıyor mu?

    2022– 2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sona eriyor. Yüzbinlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okullara gidecek ve sıralara oturacak. Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada okulların başlama tarihi duyurulmuştu. Peki, okullar Pazartesi açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.

    YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

    17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.

        BAZI SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK

        İlkokula ilk kez başlayan öğrenciler ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül Pazartesi günü okula başladı.

        ARA TATİLLER NE ZAMAN?

        12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

        14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

        16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
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        Haberler Haberler 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? Pazartesi okullar açılıyor mu? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!
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