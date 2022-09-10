12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? Pazartesi okullar açılıyor mu? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!

2022– 2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sona eriyor. Yüzbinlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okullara gidecek ve sıralara oturacak. Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada okulların başlama tarihi duyurulmuştu. Peki, okullar Pazartesi açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!