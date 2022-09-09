Okullar ne zaman açılacak? 2022 – 2023 eğitim öğretim döneminde birçok sınıf eğitime başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!