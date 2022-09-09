Okullar ne zaman açılacak? 2022 – 2023 eğitim öğretim döneminde birçok sınıf eğitime başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Pazartesi okullar açılıyor mu? 12 Eylül Pazartesi hangi sınıflar okula başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim öğretim Takvimi!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi 17 Haziran'da başladı. 2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili 12 Eylül 2022 Pazartesi günü sona erecek ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlayacak.