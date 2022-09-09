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    • Haberler
    • 09.09.2022 11:00
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    • 09.09.2022 11:00
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    KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek yerleştirme sırası nasıl öğrenilir?

    Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurt başvuruları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yurt yedek sırası hakkında araştırmalar hız kazandı. Yedek yerleştirme süreci, yurtlarda kalan boşluklara göre haftalık olarak tamamlanacak. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KYK yedek yurt başvuruları ne zaman?

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler ek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Yedek sırası bekleyen öğrenciler KYK yedek yurtları hakkında araştırmalara başladı. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? İşte detaylar!

    YURT BAŞVURU SONUÇLARI

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt başvurularının ardından merak edilen sonuçlar açıklandı. Başvuran öğrenciler sonuçlarını e-devlet üzerinden kontrol edebilecek. Kayıtlar 9 Eylül saat 23:00'e kadar devam edecek.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını söyledi. Kasapoğlu, yüzde 80'lik ihtiyaç karşılama oranına imza attıklarını dile getirdi.

    YEDEKLERE NE ZAMAN SIRA GELİR?

    İlk üç yedek yerleştirme tarihleri KYK Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu tarihlerin tamamlanmasının ardından Yedek yerleştirme işlemleri için her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirme yapılmaya devam edilmesi bekleniyor.

        Yedek yerleştirme süreci, yurtlarda kalan boşluklara göre haftalık olarak tamamlanacak.

        YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK yurtlarının, yakın zaman sonra başlayacak kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılması bekleniyor.

        Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Haberler KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek yerleştirme sırası nasıl öğrenilir?
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