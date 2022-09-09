KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek yerleştirme sırası nasıl öğrenilir?

YEDEKLERE NE ZAMAN SIRA GELİR?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri KYK Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu tarihlerin tamamlanmasının ardından Yedek yerleştirme işlemleri için her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirme yapılmaya devam edilmesi bekleniyor.