KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek yerleştirme sırası nasıl öğrenilir?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler ek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Yedek sırası bekleyen öğrenciler KYK yedek yurtları hakkında araştırmalara başladı. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? Yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? İşte detaylar!
YURT BAŞVURU SONUÇLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt başvurularının ardından merak edilen sonuçlar açıklandı. Başvuran öğrenciler sonuçlarını e-devlet üzerinden kontrol edebilecek. Kayıtlar 9 Eylül saat 23:00'e kadar devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını söyledi. Kasapoğlu, yüzde 80'lik ihtiyaç karşılama oranına imza attıklarını dile getirdi.
YEDEKLERE NE ZAMAN SIRA GELİR?
İlk üç yedek yerleştirme tarihleri KYK Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu tarihlerin tamamlanmasının ardından Yedek yerleştirme işlemleri için her pazartesi ve perşembe günleri yerleştirme yapılmaya devam edilmesi bekleniyor.