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    • Haberler
    • 09.09.2022 03:02
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    • 09.09.2022 06:58
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    Üniversite burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK kredi ve burs kimlere verilir? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu?

    Üniversiteyi kazanan öğrenciler okul masraflarına destek olabilmesi amacıyla burs arayışına başladı. Şehir dışında okuyacak öğrenciler de yurt araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerine kredi ve burs imkanının yanında yurt imkanı da sağlıyor. O yüzden yüz binlerce öğrenci KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu? KYK kredi ve burs kimlere verilir?

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Üniversiteyi kazanan öğrenciler okul masraflarına destek olabilmesi amacıyla burs arayışına başladı. Şehir dışında okuyacak öğrenciler de yurt araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerine kredi ve burs imkanının yanında yurt imkanı da sağlıyor. O yüzden yüz binlerce öğrenci KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu? KYK kredi ve burs kimlere verilir?

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, KYK BURS BAŞVURUSU DA BAŞLADI MI?

    KYK burs başvuru tarihleri açıklanmadı.

    BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

    Başarısız olması,

    Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

    Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

    Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

    Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

    Öğretim kurumunun kapatılması,

    Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

    Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

        Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

        Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
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        Haberler Haberler Üniversite burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK kredi ve burs kimlere verilir? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu?
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