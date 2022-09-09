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    • Haberler
    • 09.09.2022 06:06
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    • 09.09.2022 06:58
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    2022 KYK BAŞVURULARI başladı mı? GSB 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvuru yapabilir?

    YKS yerleştirme işlemleri ile birlikte gündeme gelen KYK burs ve yurt başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 KYK BAŞVURULARI başladı mı? GSB 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvuru yapabilir?

    YKS yerleştirme işlemleri ile birlikte gündeme gelen KYK burs ve yurt başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK başvuru şartları nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

    KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?


    KYK başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir tarih verilmedi. YKS yerleştirme süreci ardından kritik tarihlerin açıklanması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde burs başvuruları ekim ayında yapılmıştı. Yurt başvuruları ise eylül ayında alınmıştı. Yurt başvurularının ağustos ayı sonu ve eylül ayı başında başlaması bekleniyor.



    KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?


    * Ön lisans öğrencileri,
    * Lisans öğrencileri,
    * İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
    * Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
    * ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
    * Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?


        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
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        Haberler Haberler 2022 KYK BAŞVURULARI başladı mı? GSB 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuru ekranı açıldı mı, kimler başvuru yapabilir?
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