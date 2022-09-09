Gelir Yuvam hesabı nasıl açılır? Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) için internet sitesi açtı. Yurtdışında yaşayanların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan 'YUVAM hesabı'nda vadelere göre ilave getiri imkânı da veriliyor. Peki, Gelir Yuvam TL hesabı ne kadar kazandırır? Gelir Yuvam hesabı nasıl açılır? Gelir Yuvam ne kadar kazandırır? İşte merak edilenler...
YUVAM HESABI NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?
YUVAM, yurtdışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurtdışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak tanımlandı. Avantajları ise, "YUVAM Hesabı açtırmak tasarruflarınızı kur riskine karşı korur. Merkez Bankası'nca kur koruma güvencesi vardır. Vade sonunda ana para garantisinin yanı sıra ilave getiri sağlar. YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman hesap açtırabilirsiniz" şeklinde sıralandı.
Merkez Bankası YUVAM hesabı ile ilgili bir de soru-cevap bölümü hazırladı. Burada verilen bilgilere göre YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden, Merkez Bankası tarafından vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri sağlanacak.
YUVAM HESABI NASIL HESAPLANIR?
Bankanız tarafından size ödenir. 10.000 EURO = 100.000 TL'lik 1 yıl vadeli YUVAM hesabı açılır. İSTERSE BU PARA KARŞILIĞINDA 133.900 / 13 = 10.300 EURO alabilir EURO bazında %3 getiri elde etmiş olur.
KAZANÇLARI NASIL VERGİLENDİRİLİYOR?
YUVAM hesaplarından elde edilecek kazançlar için Türkiye'de vergilendirme yapılmayacak.