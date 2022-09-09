Dizi sezonu bomba gibi başladı! Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show tv yayın akışı nasıl?

9 Eylül yayın akışı akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi diziler var sorusu yer alıyor. 9 Eylül yayın akışı ve konu hakkında detaylar...
9 EYLÜL BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol 'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3