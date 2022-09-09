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    • Haberler
    • 09.09.2022 19:30
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    • 09.09.2022 19:30
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    Dizi sezonu bomba gibi başladı! Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show tv yayın akışı nasıl?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Dizi sezonunun başlamasıyla birbirinden renkli yapımları izlemek isteyenler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 9 Eylül bugün hangi diziler var? 9 Eylül bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül yayın akışı nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Dizi sezonu bomba gibi başladı! Bu akşam hangi diziler var?

    9 Eylül yayın akışı akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi diziler var sorusu yer alıyor. 9 Eylül yayın akışı ve konu hakkında detaylar...

    9 EYLÜL BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol 'da

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    10:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün

        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Kiralık Aşk

        18.45 Star Haber

        20:00 Deprem

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Ekonomi Arası

        10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

        13:00 En Hamarat Benim

        16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

        19:00 FOX Ana Haber

        20:00 Mahkum

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:40 7 Numara

        11:55 Anadolu'da Yaşam

        13:00 Masumlar Apartmanı

        16:15 Yeşil Deniz

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kasaba Doktoru

            TV 8 YAYIN AKIŞI

            07.15 8'de Sağlık

            08:30 Masterchef Türkiye

            12:45 Canım Annem

            13:30 Doya Doya Moda

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            20:00 Masterchef Türkiye

            SHOW TV YAYIN AKIŞI

            08:00 Bu Sabah

            10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

            12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

            15:00 Didem Arslan

            18.25 SHOW Ana Haber

            20:00 Apex: Ölüm Adası
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            Haberler Haberler Dizi sezonu bomba gibi başladı! Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show tv yayın akışı nasıl?
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