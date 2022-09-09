DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022! DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS YÖK e-KAYIT EKRANI

DGS kayıtları 8 Eylül 2022 itibariyle başladı. Ön lisans mezunları 4 yıllık kazandıkları üniversite için elektronik kayıtlarını 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacak. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşte sıkça araştırılan 'DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? 2022 DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtları ve DGS YÖK e-Devlet e-KAYIT EKRANI...