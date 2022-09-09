DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022! DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS YÖK e-KAYIT EKRANI

DGS kayıtları 8 Eylül 2022 itibariyle başladı. Ön lisans mezunları 4 yıllık kazandıkları üniversite için elektronik kayıtlarını 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacak. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşte sıkça araştırılan 'DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? 2022 DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtları ve DGS YÖK e-Devlet e-KAYIT EKRANI...
DGS KAYITLARI BAŞLADI MI?
2022 DGS üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversitelere ön kayıtlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısında yer alan "Üniversite e-Kayıt" sekmesindeki https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıt yapan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekecek. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
DGS e-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022!
Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:
DGS yerleştirme sonuç belgesi
Lise diplomanın aslı ve fotokopisi
Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi