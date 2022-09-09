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    • Haberler
    • 09.09.2022 10:07
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    • 09.09.2022 10:07
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    DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022! DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS YÖK e-KAYIT EKRANI

    DGS için üniversite kayıt işlemleri başladı. Eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardında geçtiğimiz günlerde tercihler alınmıştı. Şimdi de kayıt hakkı kazanan adaylar gerekli belgeleri araştırmaya koyuldu. Peki DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? 2022 DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte DGS YÖK e-KAYIT EKRANI...

    DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022!

    DGS kayıtları 8 Eylül 2022 itibariyle başladı. Ön lisans mezunları 4 yıllık kazandıkları üniversite için elektronik kayıtlarını 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacak. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşte sıkça araştırılan 'DGS kayıtları için gerekli belgeler neler? 2022 DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtları ve DGS YÖK e-Devlet e-KAYIT EKRANI...

    DGS KAYITLARI BAŞLADI MI?

    2022 DGS üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 08 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversitelere ön kayıtlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısında yer alan "Üniversite e-Kayıt" sekmesindeki https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek.

    Elektronik kayıt yapan öğrencilerin ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekecek. Üniversite tarafından kayıt işlemleri ise 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    DGS e-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

    DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022!

    Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:

    DGS yerleştirme sonuç belgesi

    Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

    Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

        Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

        Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir.)

        Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.
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        Haberler Haberler DGS kayıtları için gerekli belgeler 2022! DGS kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS YÖK e-KAYIT EKRANI
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