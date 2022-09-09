99. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 99. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? soruları Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. Sınava ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Gözler şimdi sınav sonuç tarihinde. Açıklama geldi. İşte detaylar!
99. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar yazılı sınav sonucuna 19-21 Eylül'de itiraz edebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI
ÖGG A-B SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.
ÖGG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ