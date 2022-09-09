9 Eylül Sağlık Bakanlığı kura çekimi YOUTUBE CANLI YAYIN! yhgm.saglik.gov.tr DHY 13.163 doktor atama kurası NİHAİ - YEDEK İSİM LİSTESİ iscisonuc.saglik.gov.tr!

Sağlık Bakanlığı 13.163 doktor ataması kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını açıkladı. Peki, DHY 13.163 doktor atama kurası sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi...
Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları adayların gündeminde yer almaya başladı. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından süreç kura çekimine geldi. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını belirterek, "Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
13 bin 163 doktor atamasının yapılacağı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura çekilişi 09.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuraya katılımcı alınmayacaktır.
Kura çekimi başladığı zaman aşağıdaki ekrandan canlı yayınla izleyebilirsiniz.
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