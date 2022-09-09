9 Eylül Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura çekimi SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası: Uzman, pratisyen tabip, münhal kadrolar!

9 Eylül Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura çekimi SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura isim listesi belli oldu mu? soruları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullanmıştı. Bugün kura çekilecek. İşte atama canlı yayın linki ve göreve başlarken teslim edilmesi gereken atamaya esas belgeler...