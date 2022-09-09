9 Eylül Sağlık Bakanlığı ATAMA kura çekimi YOUTUBE CANLI YAYIN! yhgm.saglik.gov.tr DHY 13.163 doktor atama kurası NİHAİ - YEDEK İSİM LİSTESİ iscisonuc.saglik.gov.tr!

Sağlık Bakanlığı DHY doktor ataması kura sonuçları adayların gündeminde yer almaya başladı. 7 Eylül 2022 tarihinde saat 18:00'de sona eren 13 bin 163 doktor ataması kura başvurularının ardından süreç kura çekimine geldi. 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, kuranın 9 Eylül Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda yapılacağını belirterek, "Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.