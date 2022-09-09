2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu? Kırtasiye parası yattı mı, ne zaman yatacak? MEB Ödeme Takvimi!

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!