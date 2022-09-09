2022-23 Öğretmen eğitim ödeneği kaç TL oldu? Kırtasiye parası yattı mı, ne zaman yatacak? MEB Ödeme Takvimi!

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!
Eğitim Ödeneği ya da Kırtasiye Parası için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. Peki, 2022 eğitim ödeneği ne zaman yatar? İşte, o hususta bazı bilgiler...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.