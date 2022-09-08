Son dakika: Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA | 9 Eylül 2022 Doktor atamaları DHY kurası isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.