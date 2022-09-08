Son dakika: Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA | 9 Eylül 2022 Doktor atamaları DHY kurası isim listesi...

Doktor atama kurası tercihleri başladı! Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleir belirleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.
Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.