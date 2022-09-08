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    • Haberler
    • 08.09.2022 23:58
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    • 08.09.2022 23:58
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA | 9 Eylül 2022 Doktor atamaları DHY kurası isim listesi...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası tercih başvuruları başladı. Yapılan duyurunun ardından Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla aramaları hızlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı kura çekimi isim listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA

    Doktor atama kurası tercihleri başladı! Sağlık Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasında kura çekimi yapılarak görev yerleir belirleniyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.

    Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.
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        Haberler Haberler Son dakika: Sağlık Bakanlığı DHY kura SONUÇ SORGULAMA | 9 Eylül 2022 Doktor atamaları DHY kurası isim listesi...
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