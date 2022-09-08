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    • Haberler
    • 08.09.2022 08:52
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    • 08.09.2022 08:52
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    e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇLARI! Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmen ders saat ücreti 2022 ne kadar?

    Ücretli öğretmenlik sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmaya başlayan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmen ders saat ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet ücretli öğretmenlik SONUÇLARI! Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmen ders saat ücreti 2022 ne kadar?

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvurusu alınan ücretli öğretmenlik için adaylar heyecanlı bekleyişe geçti. Başvuruların tamamlanması ile birlikte sonuçlar beklenirken bir yandan da ücretli öğretmenlerin alacağı ücret araştırılmaya başlandı. Peki, MEB ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ücretli öğretmenlik ders saat ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

    Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

    Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

    1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

    2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.



        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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