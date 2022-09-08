DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ Gezgin'i kim öldürdü, katili yakalandı mı? DJ Gezgin cinayeti son durum? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birlikte sıkça araştırılan konulardan oldu. 2017 yılından beri kendisinden haber alınamayan DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'ın son durumu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyenler sıklıkla DJ Gezgin hakkında araştırmalar yapıyor. İşte DJ Gezgin hakkında bilgiler...
DJ GEZGİN KİMDİR, DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının yeni sezonunda DJ Gezgin cinayeti yeniden ele alındı.
DJ Gezgin'in ablası Fatma Karadağ eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.
Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi.
Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.