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    • Haberler
    • 08.09.2022 10:57
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    • 08.09.2022 10:57
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    DGS için yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS üniversite kayıt tarihi! DGS e-kayıt nasıl yapılır?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine yerleşen öğrenciler kayıt yaptırmak ve yurt başvurusunda bulunmak için harekete geçti. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS e-kayıt nasıl yapılır? İşte 2022 DGS üniversite kayıt tarihi ve diğer detaylar...

    DGS İÇİN YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 DGS üniversite kayıtları hangi tarihte? DGS e-kayıt nasıl yapılır? soruları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçları bir önceki gün ilan edildi. 2 yıllık üniversite mezunları eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak için DGS sınavında ter dökmüştü. Tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar kayıt yaptırabilecek. İşte DGS için yurt başvuruları ve DGS üniversite kayıtları hakkında bilgiler...

    DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2022!

    DGS üniversite kayıtları 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

    DGS E-KAYIT NASIL NEREDEN YAPILIR?

    Üniversitelere ön kayıtlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısında yer alan "Üniversite E-Kayıt" sekmesindeki https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilecek.

    2022 DGS ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

    DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER

    Ön kayıt ardından kesin kayıt tarihlerinde üniversitelere teslim edilecek belgeler genel olarak şöyle:

    DGS yerleştirme sonuç belgesi

    Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

        Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

        Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

        Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir.)

        Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.

        DGS YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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