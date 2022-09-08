Milli Savunma Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler neler? 2022-2023 MSÜ kayıtları ne zaman? Harp Okulları, Astsubay MYO...



Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı

bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Belgesi;

Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Belgesi;

7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu ,dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.