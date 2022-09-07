YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar! 150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?

200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. 7 Eylül 2022'den itibaren başlayan ek tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!
YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
022-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.