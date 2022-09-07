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    • Haberler
    • 07.09.2022 16:47
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    • 07.09.2022 16:47
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    YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar! 150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?

    YKS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Öğrenciler merakla ek tercih üniversite taban taban puanalrı ve boş kontenjanları merak edip araştırıyor. Peki, 150, 160, 180, 190, 200, 220,230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!

    takvim.com.tr
    150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?

    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. 7 Eylül 2022'den itibaren başlayan ek tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler!

    YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    022-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

    Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

    Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

    Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

    Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

    YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

    YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

    Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.

        YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.

        YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

        Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

        ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

        osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.

        Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

        YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS 2. TERCİH HAKKINDA MERAK EDİLENLER

        ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar! 150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?
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