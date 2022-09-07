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    • Haberler
    • 07.09.2022 16:06
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    • 07.09.2022 16:06
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    VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022-23! VGM burs başvuruları başladı mı? Bu sene VGM bursu kaç TL oldu?

    VGM burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri gündemde yoğun bir şekilde VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğitim hayatında maddi olarak büyük katkı sağlayan burslar devlet tarafından sağlanırken kurum ve kuruluşlar da veriyor. 2022-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün her yıl öğrencileri sunduğu burs hakkında bilgiler merak edildi. Peki 2023-2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? VGM burs başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022-23!

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK başvuruları ile birlikte VGM burs başvurularının da açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    VGM BURSU NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.

        KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSUNDAN YARARLANAMAZ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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        Haberler Haberler VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022-23! VGM burs başvuruları başladı mı? Bu sene VGM bursu kaç TL oldu?
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