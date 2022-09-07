VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2022-23! VGM burs başvuruları başladı mı? Bu sene VGM bursu kaç TL oldu?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine her yıl verilen burs konusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce öğrenci VGM burs başvurusu için istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK başvuruları ile birlikte VGM burs başvurularının da açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650 TL olarak belirlenmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.