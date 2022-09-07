KYK yurt güvence bedeli kaç TL? 2022 KYK depozito ne kadar oldu? KYK yurt güvence bedeli nedir?





Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri:

1. Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır.

2. Güvence bedeli tutarı, Bakanlıkça tespit edilir. Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3. Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4. Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

5. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt ücretini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçılarına iade edilir.