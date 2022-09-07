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    • Haberler
    • 07.09.2022 10:36
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    • 07.09.2022 10:37
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    KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yurt yedek ne demek?

    KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenciler tarafından en merak edilen konular arasında, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek ne demek? KYK yedekte kalanlar ne yapmalı?' soruları oldu. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022?

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki, KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yurt yedek ne demek?

    KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    KYK yurt sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayınız.

    KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA!

    KYK YURT YEDEKTE NE DEMEK?

    Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek

        KYK YEDEKTE KALANLAR NE YAPACAK?

        KYK yedekte kalan öğrenciler Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

        Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

        YURT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        KYK yurtları için başvurular 28 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden alındı. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri girerek başvurularını yaptı.
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        Haberler Haberler KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yurt yedek ne demek?
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