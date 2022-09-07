Halkbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Eylül 2022 Halkbank emekli maaşı nasıl taşınır?

TEB

Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

GARANTİ BANKASI

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.