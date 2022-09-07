Ek yerleştirme BOŞ kontenjanları FULL PDF İNDİR 2022! ÖSYM YKS ek tercih KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR! 2 ve 4 yıllık üniversite TABAN PUANLARI!

Ek ek yerleştirme kontenjanları günün en çok araştırılan konusu oldu. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu bugün yayımlayacak. YKS ek tercihleri 7 Eylül tarihinde başlayacak. YKS ek tercihte bulunacak adaylar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Peki Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı mı? Ek tercih ücreti nasıl yatırılır? ÖSYM ek tercih ödemesi nasıl yapılır? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM YKS tercih taban puanları boş kontenjanlar! Üniversitelerin taban puanları ve diğer detaylar...
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2022-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
2022-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU
YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır.
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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
YKS 2022 ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.