e-Devlet KYK yurt kaydı nasıl yapılır 2022? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir?

KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK kayıtları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir? İşte detaylar!
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
E-DEVLET KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00" ifadeleri kullanıldı.
Buna göre KYK yurt kayıtlarının 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 23.00'te sona ereceği söylenebilir.
GSB KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
E-DEVLET YURT KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.