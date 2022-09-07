e-Devlet KYK yurt kaydı nasıl yapılır 2022? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir?

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.



İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili olarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.