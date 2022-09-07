Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.09.2022 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 11:04
    ABONE OL

    e-Devlet KYK yurt kaydı nasıl yapılır 2022? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir?

    KYK yurt kayıtları e-devlet'ten nasıl yapılacak? Öğrenciler yurt sonuçlarının açıklanmasıyla beraber bu sorunun yanıtını oldukça merak ediyorlar. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularının ardından sonuçlar açıklandı ve KYK kayıtları başlayacak. Peki KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler?

    takvim.com.tr
    e-Devlet KYK yurt kaydı nasıl yapılır 2022?

    KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK kayıtları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, KYK yurt kaydı nasıl yapılır? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir? İşte detaylar!

    KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

    E-DEVLET KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sevgili genç arkadaşlarım, GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00" ifadeleri kullanıldı.

    Buna göre KYK yurt kayıtlarının 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 23.00'te sona ereceği söylenebilir.

    GSB KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

    Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

    E-DEVLET YURT KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!

    İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

        KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili olarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kasapoğlu’ndan flaş yurt açıklaması!
        Haberler Haberler e-Devlet KYK yurt kaydı nasıl yapılır 2022? KYK ilk kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler? Yurt taahhütname onayı nedir?
            SON DAKİKA