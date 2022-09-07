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    • Haberler
    • 07.09.2022 10:20
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    • 07.09.2022 10:20
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    DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ Gezgin'i kim öldürdü, katili yakalandı mı? DJ Gezgin cinayeti son durum?

    Yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Dj Gezgin cinayeti yeniden ele alındı. Peki DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ Gezgin'i kim öldürdü, katili yakalandı mı? DJ Gezgin cinayeti son durum?

    DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda?

    DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ Gezgin'i kim öldürdü, katili yakalandı mı? DJ Gezgin cinayeti son durum? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birlikte sıkça araştırılan konulardan oldu. 2017 yılından beri kendisinden haber alınamayan DJ Gezgin lakaplı Radyocu Mehmet Karahan'ın son durumu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyenler sıklıkla DJ Gezgin hakkında araştırmalar yapıyor. İşte DJ Gezgin hakkında bilgiler...

    DJ GEZGİN KİMDİR, DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?

    ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının yeni sezonunda DJ Gezgin cinayeti yeniden ele alındı.

    DJ Gezgin'in ablası Fatma Karadağ eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yeğen Alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti.

    Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi.

    Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.

        Müge Anlı, Mehmet Karahan evdeyken Fatma Karadağ'ın e-nabız kayıtlarında hastanede olduğunu açıkladı. Fatma Karadağ, kardeşinin ölüm gününde hastanede olmadığını söyledi.

        BAŞ ŞÜPHELİ KONUŞTU

        Bugüne kadar hakkındaki iddialara cevap vermeyen Celal Durmaz, Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Fatma Karadağ ile ilk kez karşı karşıya gelen Cemal Durmaz, şoke eden açıklamalarda bulundu. Hakkındaki tüm suçlamaları reddederken Fatma Karadağ ile ilişkisi olmadığını, hiçbir zaman aynı evde yaşamadıklarını ileri sürdü.

        Fatma'ya yaptığı para yardımını kestiği için kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

        "SENİN BAŞINA ÇORAP ÖRECEĞİM TEMİZLEYEMEYECEKSİN"

        Cemal Durmaz, evinde yapılan arama çalışmalarında bulunan dişin Fatma Karadağ'ın oğlu tarafından bırakıldığını, "Senin başına öyle bir çorap öreceğim ki, temizleyemeyeceksin" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

        GÖRGÜ TANIĞI YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDI

        Ancak yayına bağlanan görgü tanığı Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın yalanlarını ortaya çıkardı. Cinayet sonrası Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın imam nikahıyla evli olduklarını, birlikte yaşamaya devam ettiklerini ancak kirayı ödeyemedikleri için buradan taşındıklarını ileri sürdü.

        Evde kaldıkları süreçte Fatma Karadağ'ın kardeşinin gördüğü işkenceleri komşularına anlattığını ileri süren tanık, daha sonra Cemal Durmaz'ın ortadan kaybolduğunu anlattı.

        Müge Anlı Atv canlı yayınında DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri araştırmaya devam ediyor.
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