DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2022! DGS 2. ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih süreci için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri 2022!