DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2022! DGS 2. ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih süreci için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri 2022!
DGS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirmeler için henüz tarih bilgisi verilmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Henüz DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlanmadı.
2022-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.