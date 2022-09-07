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    • Haberler
    • 07.09.2022 09:19
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    • 07.09.2022 09:42
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    7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi! Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman?

    KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu sabah saatlerinden itibarne milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Ünviersite ilk kez yerleşen öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri yurt başvurularında bulundu. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları yine e-Devlet sistemi üzerindne açıklanacak. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!

    7 EYLÜL 2022 KYK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI ASİL-YEDEK LİSTESİ!

    KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!

    7 EYLÜL 2022 KYK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI ASİL-YEDEK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tarih hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Sevgili gençler, saat 10:00'da yurtlarla ilgili beklediğiniz haberleri konuşacağız. Hazır mısınız?'' ifadelerini kullandı.

    Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

    Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yedek listeleri başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. Yurt kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler yapılacak.

    KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

        YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        KYK yurt başvuru sonuçlarının kısa süre içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından erişime açılması bekleniyor.

        Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise Eylül ayının son günlerine doğru yurtlarda barınma süreci başlayacağı tahmin ediliyor.

        Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Haberler 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi! Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman?
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