7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi! KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? Yedekte kalanlar ne yapacak?

KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!