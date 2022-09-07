Ehliyet affı hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ehliyet affı çıkacak mı sorusu yer alıyor. Peki, Ehliyet affı var mı? ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
2022 EHLİYET AFFI GELECEK Mİ?
Ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Milyonlarca kişi sosyal medyada ehliyet affı hakkında araştırmalara başladı. Affın 2022 senesi içersinde geleceği tahmin ediliyor. Konu hakkında güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ALKOLDEN ALINAN EHLİYET AFFI VAR MI?
Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda henüz net bir karar söz konusu değildir. Sürücü belgenizi geri almak adına trafik birimine, trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda bir karar yok.
EHLİYET SÜRE AFFI NEDİR?
Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş cezalarının affedilmesini talep etmektedir. Bunun için kullandıkları mecra genel olarak sosyal medyadır. Eğer ehliyet affı çıkarsa ehliyetlerine el konulan vatandaşlar tekrar sürücü belgelerine kavuşacak ve trafiğe dönebileceklerdir.