150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!

YKS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Öğrenciler merakla ek tercih üniversite taban taban puanalrı ve boş kontenjanları merak edip araştırıyor. Peki, 150, 160, 180, 190, 200, 220,230, 240, 280, 290, 300, 350 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte YKS 2-4 yıllık ek tercih taban tavan puanları ve boş kontenjanlar!
YKS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR, KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih başvuru yapma ekranı detayları ve tüm merak edilen bilgiler şöyle;
YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.