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    • Haberler
    • 07.09.2022 10:41
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    • 07.09.2022 10:42
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    1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuruları sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından yurt ücretleri ve yurt tipleri hakkında araştırmalar başladı. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtları hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022?

    KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler merakla bazı bilgileri araştırmaya başladı. Bunların başında fiyatlar geliyor ve KYK misafir öğrenci ücretleri de merak konusu oluyor. Yurt çeşitlerine göre ücretlerde de farklılıklar oluyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. TİP YURT NEDİR, NE DEMEK?

    KYK yurt tipleri;

    1.tip,

    2. tip,

    3.tip,

    4.tip,

    5.tip,

    6.tip olarak sıralanmaktadır.

    Bu yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.

    Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

    Bu bilgilere göre;

    1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla.

    6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

    KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir:

    Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu

    Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

    Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

    7/24 sıcak su

    Asansör

    Kantin

    Çalışma Odası

    Dinlenme Salonu / Oturma salonu

    Parmak izli giriş-çıkış

    Valiz odası

    Mescit

    TV odası

    Kütüphane

    Masa Tenisi

    Basketbol Sahası

    Futbol Sahası

    Voleybol sahası

        KYK YURTLARI VE ÖZEL YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Lisans eğitimlerine farklı bir şehirde devam edecek olan öğrenciler yurt başvurusunda bulunmak için araştırmalara başladı. Yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatlarını araştırmaya başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanacak.

        2022-2023 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı. Ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında olması öngörülüyor.

        Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin." dedi.

        KYK yurt başvurularının başladığını belirten Kasapoğlu "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek" açıklamalarında bulundu.

        2022 KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK NE KADAR?

        2022-2023 dönemi KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen sene tiplerine göre yurt ücretleri ise şöyleydi;

        1.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 230

        Depozito ücreti: 314

        2.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 250

        Depozito ücreti: 342

        3.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 290

        Depozito ücreti: 342

        4.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 325

        Depozito ücreti: 444

        5.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 360

        Depozito ücreti: 492

        6.TİP KYK YURTLARI

        KYK yurt ücreti: 390

        Depozito ücreti: 533

        YURT ÜCRETİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENECEK?

        Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

        Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.
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        Haberler Haberler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022?
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