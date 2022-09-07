1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022?

KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler merakla bazı bilgileri araştırmaya başladı. Bunların başında fiyatlar geliyor ve KYK misafir öğrenci ücretleri de merak konusu oluyor. Yurt çeşitlerine göre ücretlerde de farklılıklar oluyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? İşte detaylar...
KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. TİP YURT NEDİR, NE DEMEK?
KYK yurt tipleri;
1.tip,
2. tip,
3.tip,
4.tip,
5.tip,
6.tip olarak sıralanmaktadır.
Bu yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.
Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.
Bu bilgilere göre;
1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla.
6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.
KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir:
Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu
Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet
Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği
7/24 sıcak su
Asansör
Kantin
Çalışma Odası
Dinlenme Salonu / Oturma salonu
Parmak izli giriş-çıkış
Valiz odası
Mescit
TV odası
Kütüphane
Masa Tenisi
Basketbol Sahası
Futbol Sahası
Voleybol sahası