1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek 2022? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? KYK misafir öğrenci ücreti ne kadar 2022?

KYK YURTLARI VE ÖZEL YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans eğitimlerine farklı bir şehirde devam edecek olan öğrenciler yurt başvurusunda bulunmak için araştırmalara başladı. Yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatlarını araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanacak.

2022-2023 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı. Ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında olması öngörülüyor.

Özel yurt fiyatları da il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Bu sene özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin." dedi.

KYK yurt başvurularının başladığını belirten Kasapoğlu "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek" açıklamalarında bulundu.