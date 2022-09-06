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    • Haberler
    • 06.09.2022 22:15
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    • 06.09.2022 22:15
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    YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU

    YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercihgler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor?

    YKS ek tercih kılavuzu 2022 senesi için belli oldu. Yükseköğretim Kurumları sınavı için üniversiteye yerleşemeyen adaylar adına ikinci ek tercih kılavuzu ve tarihleri belli oldu. Öprenciler ek tercihlerin başlayıp başlamadığını merak ediyor. İşte konu hakkında detaylar...

    YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından 2022 YKS ek terich tarihleri duyuruldu.

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

    YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
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