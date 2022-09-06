YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? Ziraat, Halkbank...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR, YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YKS Ek yerleştirme tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 30 TL'dir.

2022 YKS ek yerleştirme ücretleri internet bankacılığı ile yatırılabilmektedir. Ek yerleştirme tercihi yapacak olan adaylar bankaya gitmeden ek tercih ücretini internet üzerinden de yatırabilir.