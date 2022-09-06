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    • Haberler
    • 06.09.2022 08:57
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    • 06.09.2022 08:58
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    YKS ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih taban-tavan puanları ve boş kontenjanlar!

    YKS ek tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. YKS ek tercihler ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanlar...

    ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Aldıkları puana göre tercih yapan adaylardan yerleşemeyenler ek tercih ile bir yükseköğretim programına yerleşmek istiyorlar. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanla belli oldu mu? İşte cevaplar...

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    "2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

    YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

    YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

    YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

        Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

        YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler YKS ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih taban-tavan puanları ve boş kontenjanlar!
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