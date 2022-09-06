YKS ek tercih kılavuzu 2022: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? YKS ek tercih taban-tavan puanları ve boş kontenjanlar!

ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Aldıkları puana göre tercih yapan adaylardan yerleşemeyenler ek tercih ile bir yükseköğretim programına yerleşmek istiyorlar. Peki, ÖSYM ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Üniversite boş kontenjanla belli oldu mu? İşte cevaplar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;
2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül